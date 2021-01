Grosjean tira curativos e exibe cicatrizes: "As minhas mãos estão de volta"

Seis semanas após acidente com fogo no GP do Barein, o piloto francês retirou os curativos das mãos e apresentou marcas da queimadura nas redes sociais.

Romain Grosjean ficou cerca de 30 segundos sob as chamas após chocar contra o guard-rail, na etapa do GP do Barein, e escapar da morte no último dia 29 de novembro. Numa publicação em que segura um gato nos braços, o piloto de Fórmula 1 tratou o acidente com leveza e alertou os fãs.

"As minhas mãos estão de volta e Petrus não está muito triste com isso! Ainda não está bonito, por isso não deslize para a direita se não quiser [ver]", preveniu Grosjean.

A segunda foto apresenta as cicatrizes nas mãos após a evolução do tratamento das queimaduras. Grosjean recebeu alta do hospital após três dias de internação. Sem condições de ir para as pistas, ficou ausente das duas últimas etapas de 2020 - nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi.