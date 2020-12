Grosjean recorda acidente e os segundos passados entre o fogo: "Eu vi a morte"

Romain Grosjean deixou esta manhã o hospital, onde se encontrava a recuperar das queimaduras sofridas no acidente sofrido domingo no GP do Barém, do Mundial de Fórmula 1

Romain Grosjean deixou esta manhã de quarta-feira o hospital, onde se encontrava a recuperar das queimaduras sofridas no acidente na primeira volta do Grande Prémio do Barém, no qual saiu pelo próprio pé de um monolugar envolto em fogo e partido em dois.

O Haas do piloto francês embateu num dos rails de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão e obrigando à interrupção imediata da corrida, enquanto Grosjean, envolto numa bola de fogo, abandonava o monolugar pelo próprio pé.

Após embater a 220 km/hora nas barreiras de segurança, o piloto conseguiu sair 28 segundos após o impacto e afastou-se do incêndio, auxiliado pela equipa do carro médico.

Esta quarta-feira, o piloto francês colocou o vídeo desses 28 segundos e explicou, na rede social Instagram, o que viveu durante o que pareceu ser uma eternidade.

"Este vídeo é incrível. Reparem no profissionalismo do bombeiro, tentando manter o fogo longe do carro. Vejam a ação do Ian Roberts (médico da FIA) e como ele se envolve. Eu disse que ele era um herói, porque entrou o máximo que conseguiu no fogo para me salvar.

E foi nesse momento que eu percebi que viveria, ao conseguir sair do chassi. Sim, eu queimei-me e foi doloroso, mas nada se compara ao alívio que senti assim que consegui ficar de pé. Eu senti as mãos de Ian puxando-me pelas barreiras e sabia que estava a salvo. Eu lembro-me de cada segundo e minha vida nunca mais será a mesma, mas certamente será para o melhor.

Eu vi a morte e foi a pior sensação que já tive. Mas estou vivo e vou aproveitar cada segundo da vida e cada pequena vitória da melhor maneira possível a partir de agora.

Obrigado.

Romain"

Romain Grosjean espera voltar para o último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi, em 13 de dezembro, que também pode ser o seu último na Fórmula 1, já que o piloto não tem equipa para a próxima temporada.