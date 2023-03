Grande Prémio de Portugal: Salac garante pole em Moto2 e Sazaki em Moto3

Redação com Lusa

No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Salac (Kalex) assegurou a sua primeira "pole" na categoria intermédia, com uma marca de 1.42,323 minutos

O piloto checo Filip Salac garantiu este sábado a "pole position" para a prova de Moto2 do Grande Prémio de Portugal e o japonês Ayumu Sasaki a da corrida de Moto3 da prova inaugural do Mundial de velocidade.

Do segundo posto vai sair o espanhol Aron Canet (Kalex), terceiro classificado do último Mundial de Moto2, que ficou a 0,058 segundos de Salac, com o seu compatriota Pedro Acosta (KTM) a ser terceiro, a 0,284.

Sasaki (Husqvarna), um dos mais experientes pilotos do pelotão de Moto3, garantiu a quarta "pole position" da carreira, com um tempo de 1.46,798 minutos, menos 0,374 segundos do que o "rookie" espanhol Jose António Rueda (KTM) e 0,450 do que o australiano Joel Kelson (CFMoto).

A corrida de Moto2 corre-se às 11:00 de domingo, antes da de Moto2, às 12:15, e da de MotoGP, marcada para as 14:00.