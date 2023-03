Grande Prémio de Portugal: Pedro Acosta foi o mais rápido nos treinos livres de Moto2

Pedro Acosta domina treinos livres de Moto2.

O piloto espanhol Pedro Acosta (Ajo KTM) conseguiu, esta sexta-feira, o tempo mais rápido dos treinos livres de Moto2 do Grande Prémio de Portugal, prova de abertura do Mundial de motociclismo de velocidade.

No Autódromo Internacional do Algarve, o "rookie" do ano em 2022 na categoria intermédia do Mundial foi o mais rápido, ao correr em 1.42,291 minutos a sua melhor volta ao traçado de Portimão.

O britânico Jake Dixon (GasGas), que tinha sido o mais rápido na sessão matinal, foi o segundo no combinado dos tempos, a 0,098 segundos de Acosta, com o checo Filip Salac (Gresini) a ser o terceiro, a 0,339.

A primeira corrida de Moto2 do ano tem duas grandes baixas, o japonês Ai Ogura (Honda), vice-campeão em 2022, e o espanhol Izan Guevar (GasGas), campeão de Moto3 no último ano, devido a problemas físicos.

Com os 14 primeiros de hoje a qualificarem-se diretamente para a segunda fase da qualificação, os pilotos de Moto2 têm o último treino livre às 9:25 de sábado, antes da Q1, às 13:45, e da Q2, às 14:10.