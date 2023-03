Grande Prémio de Portugal: Bagnaia ganhou primeiro sprint em MotoGP

Miguel Oliveira falhou a travagem para a 11.ª das 15 curvas do Autódromo Internacional do Algarve, baixando da terceira posição que ocupava para o sétimo lugar final desta corrida mais curta, que passa a ser disputada em sábados de Grande Prémio

Um erro a quatro curvas do final da primeira corrida sprint da história do Mundial de MotoGP, disputada em Portimão, deixou o português Miguel Oliveira (Aprilia) fora do pódio, em prova ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

O piloto português falhou a travagem para a 11.ª das 15 curvas do Autódromo Internacional do Algarve, baixando da terceira posição que ocupava para o sétimo lugar final desta corrida mais curta, que passa a ser disputada em sábados de Grande Prémio.

Oliveira fechou as 12 voltas a 2,940 segundos de Bagnaia, campeão em título, que deixou o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 0,307 segundos, com o também espanhol Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 1,517 segundos.

Sendo mais curta, com metade das voltas previstas para domingo, a sprint torna-se mais intensa, com quatro pilotos diferentes a passarem pela liderança.

Marc Márquez, que arrancou da 'pole position', foi o primeiro comandante, mas perdeu a posição para Bagnaia logo na segunda volta.

Nessa altura, o espanhol Joan Mir (Honda) caía depois de tocar no francês Fábio Quartararo (Yamaha), que se atrasou irremediavelmente.

Ainda nessa volta, o italiano Luca Marini (Ducati) caiu e arrastou consigo o compatriota Enea Bastianini (Ducati), que foi transportado ao centro médico do circuito algarvio para exames.

Miguel Oliveira, que arrancou da quarta posição, desceu a quinto nas primeiras quatro voltas, altura em que subiu a quarto, depois de ultrapassar Márquez.

Nessa altura, já o espanhol Jorge Martin tinha passado pelo comando, bem como o australiano Jack Miller (KTM), que voltou a ceder o primeiro lugar ao espanhol quando começou a sentir a degradação dos pneus macios montados na sua KTM.

Nas últimas duas voltas, Bagnaia atacou e saltou para o comando, deixando Martin em segundo. Oliveira passou Miller e era terceiro na última volta, quando falhou a travagem na curva 11, sendo obrigado a ir à escapatória antes de regressar à pista, sendo ultrapassado por Márquez, Miller e pelos espanhóis Maverick Viñales (Aprilia) e Aleix Espargaró (Aprilia).

Com estes resultados, Bagnaia lidera o campeonato, com nove pontos, enquanto o piloto português é sétimo, com três.

No domingo, disputa-se a corrida principal deste GP de Portugal, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Velocidade, com Miguel Oliveira a partir novamente da quarta posição e Marc Márquez da 'pole'.