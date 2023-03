Grande Prémio de Portugal: Bagnaia faz dobradinha em Portimão

Bagnaia concluiu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, prova inaugural do Campeonato do Mundo de Velocidade, e lidera o Mundial de Pilotos.

Bagnaia concluiu as 25 voltas ao traçado do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 41.25,401 minutos, deixando o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) na segunda posição, a 0,687 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 2,726 segundos.

Com estes resultados, Bagnaia, que é o campeão em título, lidera o campeonato, com 37 pontos, depois de já ter vencido a corrida sprint no sábado, seguido de Viñales, com 25.