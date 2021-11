GP Portugal: Líderes das categorias secundárias batidos na qualificação

Filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de 500cc, pode assegurar o título de campeão da categoria em 2021 se vencer no Autódromo Internacional do Algarve (AIA)

O australiano Remy Gardner (Kalex) e o espanhol Pedro Acosta (KTM), líderes dos Mundiais de Moto2 e Moto3, respetivamente, foram hoje batidos na qualificação para as corridas de domingo do Grande Prémio do Algarve de motociclismo de velocidade.

Na segunda categoria, o espanhol Raúl Fernandez (Kalex), segundo no campeonato, a 18 pontos de Gardner, foi o mais rápido, em 01.42,101 minutos, gastando menos 0,269 segundos do que o australiano e seu companheiro de equipa.

Aos 23 anos, o filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de 500cc, pode assegurar o título de campeão da categoria em 2021 se vencer no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde, no ano passado, conseguiu a primeira vitória na carreira, e Fernandez termine abaixo do segundo lugar.

O madrileno enfrenta a "montanha-russa" algarvia, onde também se estreou a vencer, em abril último, depois de ter sofrido uma queda na corrida anterior, em Misano, em Itália.

Em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (KTM), que lidera o campeonato com 21 pontos de vantagem sobre o italiano Dennis Foggia (Honda), não foi além do 14.º tempo na qualificação, em 1.47,986, a 0,712 segundos do seu compatriota Sergio Garcia (Gas Gas), que arrebatou a "pole position".

A Acosta, de 17 anos, basta o triunfo no AIA para se tornar no primeiro estreante a sagrar-se campeão da classe mais baixa desde o italiano Loris Capirossi em 1990.

A corrida de Moto3 do Grande Prémio do Algarve, 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, tem início marcado para as 11:20, enquanto a de Moto2 está prevista para as 14:30, depois da prova de MotoGP, às 13:00.

Os campeonatos do mundo vão terminar em Valência, em Espanha, no dia 14 de novembro.