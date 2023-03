GP Portugal: Bastianini fraturou a omoplata e vai falhar a corrida no domingo

Redação com Lusa

Enea Bastinani falha corrida de domingo devido a fratura.

O piloto italiano Enea Bastianini (Ducati) vai falhar a corrida principal do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, no domingo, após sofrer uma fratura na omoplata direita no decorrer da corrida sprint deste sábado, informou a equipa.

De acordo com a Ducati, Bastianini, que este ano substituiu o australiano Jack Miller na equipa oficial do construtor italiano, irá falhar, também, o GP da Argentina do próximo fim de semana.

Enea Bastianini caiu hoje na segunda volta da corrida sprint, depois de ter sido abalroado pelo compatriota Luca Marini (Ducati).

O piloto da Ducati foi transportado ao hospital de Portimão, onde lhe foi diagnosticada a fratura na omoplata direita.

A Ducati não avançou uma data específica para o regresso do piloto transalpino à competição, que será determinado pela evolução da lesão.