GP Japão: chuva provoca acidente de Mick Schumacher

A intensa chuva que está a cair no Japão provocou esta manhã um acidente de Mick Shumacher (Haas).

O piloto, depois de já ter tido problemas relacionados com aquaplanagem, perdeu o controlo do monovolume, embatendo nas barreiras de proteção do circuito.