GP do Canadá: Verstappen foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres

Carlos Sainz, segundo, e Fernando Alonso, terceiro, completaram o pódio. Charles Leclerc, terceiro classificado no campeonato, não foi além do quinto tempo mais rápido

Max Verstappen, piloto da Red Bull e líder do campeonato do Mundo, foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres no Grande Prémio do Canadá.

O neerlandês, campeão do Mundo em 2021, terminou a sua volta mais rápida com um tempo de 1:15.158s. Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em segundo, e Fernando Alonso, da Alpine, fechou o pódio.

Sergio Pérez, segundo classificado, foi o quarto mais rápido, enquanto Charles Leclerc, que liderou o Mundial de pilotos nas primeiras corridas e atual terceiro classificado, não foi além do quinto tempo mais rápido.

George Russell, em sexto (Mercedes), Lance Stroll, em sétimo (Aston Martin), Lewis Hamilton, em oitavo (Mercedes), Sebastian Vettel, em nono (Aston Martin) e Daniel Ricciardo, em décimo, fecharam o top-10.