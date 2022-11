GP de Valência: Miguel Oliveira acaba em quinto, Bagnaia é campeão

Nono lugar foi suficiente para o italiano que bateu o quarto classificado Fabio Quartararo

Pecco Bagnaia é o novo campeão do Mundo de Moto GP. O italiano acabou em nono o último Grande Prémio e bateu Quartararo para confirmar o primeiro título da carreira, em Valência. Miguel Oliveira foi quinto.

O francês, que partia a 23 pontos da liderança, precisava de uma conjugação de resultados complicada para conquistar o título - em caso de vitória de Quartararo, ao líder do campeonato bastava um lugar no top-14. Acabou à frente de Bagnaia, terminando no quarto posto, mas não colocou em causa o primeiro lugar no Mundial do italiano.

A prova foi ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki), que deixou o sul-africano Brad Binder (KTM) em segundo, a 0,396 segundos, com o compatriota Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 1,059 segundos.

Apesar de ter partido do 14º posto, Miguel Oliveira foi saltando lugares, ficando à frente do novo campeão do Mundo para se despedir da KTM no top-5.