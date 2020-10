GP de Portugal: Valtteri Bottas acaba como rei dos treinos livres

Finlandês dominou todas as sessões, seguindo-se a qualificação esta tarde

O finlandês Valtteri Bottas foi o rei dos treinos livres do Grande Prémio de Portugal, sendo o mais rápido da terceira sessão este sábado, no Autódromo Internacional do Algarve. O piloto da Mercedes, que também já tinha dominado na primeira e segunda sessões, teve como melhor registo 1m16,654s, 0,026 segundos à frente do colega Lewis Hamilton e 0,158s de Max Verstappen (0,158s).

Nesta sessão, houve quatro pilotos a rodar abaixo de 1m17s, incluindo dois que tinha estado azarados de véspera: Verstappen, acidentado com Lance Stroll (Racing Point) e Pierre Gasly, cujo monolugar se incendiou.

Esta sessão precisou de ser bem aproveitada pelos pilotos, uma vez que a segunda de sexta-feira se resumiu a uns 45 minutos, com os incidentes já referidos. No derradeiro minuto, foi interrompida, mas sem consequências com o levantamento de um pedaço de uma tampa de escoamento na curva 14.

Esta, a partir das 14h00, realiza-se a qualificação da 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, num regresso do Grande Circo a Portugal ao fim de 24 anos de ausência.

