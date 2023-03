GP de Portugal de MotoGP pode estar em risco, avisa Dorna

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A realização do GP de Portugal de motociclismo, que utiliza o Autódromo Internacional de Portimão, pode estar em risco. O aviso foi deixado por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, organizador do campeonato

O Grande Prémio de Portugal de motociclismo pode estar em risco e o aviso foi dado por Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, organizador do campeonato. Em causa, a gravilha colocada nas escapatórias do Autódromo Internacional de Portimão.

Numa entrevista à publicação alemã Speedweek, o dirigente máximo da Dorna foi muito claro. "Se as condições da superfície da gravilha nas escapatórias não forem completamente alteradas, no próximo ano não teremos aqui um evento de MotoGP, isso é claro", afirmou ao falar da prova portuguesa do Mundial.

"Com a situação atual, que tem feito muitas vítimas, Portimão não terá lugar no calendário em 2024", acrescentou Carmelo Ezpeleta, que deixou ainda uma espécie de ameaça sobre 2024. "Já temos pedidos suficientes de outros países".

Segundo a revista, apesar das queixas de vários pilotos, as escapatórias continuam a apresentar gravilha demasiado grossa, especialmente na curva 8, e que isso não respeita o regulamento.