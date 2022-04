GP de Portugal de Moto GP: Proteção Civil tem 246 operacionais e 75 veículos em Portimão

A Proteção Civil considerou ainda que se trata de "evento internacional de referência, que beneficia de uma projeção mediática mundial" e, por isso, "merece um acompanhamento diferenciado pelas estruturas e agentes do sistema de emergência e proteção civil"

A Proteção Civil conta com um total de 246 operacionais, 75 veículos e um helicóptero no dispositivo que implementou para prestar apoio ao Grande Prémio de Portugal de MotoGP, a decorrer até domingo, em Portimão, foi hoje anunciado.

O Dispositivo Integrado de Proteção e Socorro preparado para dar assistência à quinta prova do Mundial de motociclismo de velocidade é integrado por elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão e de Bombeiros do Algarve do Alentejo, precisou o organismo regional algarvio.

"O Dispositivo Integrado de Proteção e Socorro mobilizado para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, conta com 246 operacionais e 75 veículos dos diferentes Agentes de Proteção Civil e um helicóptero da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", anunciou o CREPC do distrito de Faro num comunicado.

A Proteção Civil destacou que conta com "um Posto de Comando Operacional para coordenar as diferentes forças" que integram o dispositivo, no qual estão também integradas a Cruz Vermelha Portuguesa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a estrutura interna de resposta do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), onde a prova decorre desde sexta-feira.

A mesma fonte sublinhou que a atividade dos 246 operacionais que integram a resposta de emergência à principal prova internacional de motociclismo de velocidade está também coordenada com a Guarda Nacional Republicana (GNR), força responsável pela segurança do evento e que, na quinta-feira, anunciou que contava com 600 militares no apoio ao Grande Prémio de Portugal.

"Teremos 180 militares mobilizados diariamente entre hoje [quinta-feira] e sábado e um planeamento de 200 militares para domingo, dia da corrida, uma vez que está previsto um elevado fluxo de pessoas ao circuito, conforme o histórico desde tipo de eventos desportivos", anunciou na ocasião o responsável da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR.

O tenente-coronel João Fonseca alertou que os acessos rodoviários ao AIA "vão ser condicionados em várias estradas" e estão "impedidas de aceder ao complexo pessoas sem bilhete válido e veículos que não tenham um dístico de estacionamento, adquirido antecipadamente".

A Proteção Civil considerou ainda que se trata de "evento internacional de referência, que beneficia de uma projeção mediática mundial" e, por isso, "merece um acompanhamento diferenciado pelas estruturas e agentes do sistema de emergência e proteção civil" do Algarve.

"Ao nível da sustentação logística, foi ainda preposicionado o Veículo de Planeamento, Comando e Comunicações e o Veículo de Telecomunicações de Emergência afetos ao CREPC Algarve, implementado um reforço à rede no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP)", acrescentou.

No que respeita à prevenção, a mesma fonte indicou que são realizadas "ações de patrulhamento nas imediações do recinto" por "equipas de intervenção dos Bombeiros e da Unidade de Emergência em Proteção e Socorro (UEPS) da GNR".