GP de Portugal: Bottas domina primeira sessão de treinos livres e há um novo recorde de melhor volta

Finlandês foi o mais rápido no arranque da Fórmula 1 em Portimão

O finlandês Valtteri Bottas foi esta sexta-feira o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, que arrancou no Autódromo Internacional do Algarve.

Em Portimão, o piloto da Mercedes teve como volta mais rápida 1m18,410s, menos 339 milésimos que o colega Lewis Hamilton e 781 que o holandês Max Verstappen.

Sendo o recorde de melhor volta de 2009, da autoria de Sebastien Buemi, em testes de Fórmula 1 (1m27,987s), aquele foi naturalmente batido, logo que o segundo piloto completou o traçado, na ocasião Carlos Sainz (1m26,948s). Progressivamente, a marca foi diminuindo para o novo máximo ficar nas mãos de Bottas.

Esta tarde, a partir das 15h00, realiza-se a segunda sessão de treinos livres no circuito algarvio, com o qual os pilotos se estão a tentar familiarizar, uma vez que se trata de uma estreia absoluta - alguns já rodaram em Portimão, mas noutras categorias e não em F1.

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 é a 12.ª prova da temporada e disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve entre esta sexta-feira e domingo, 24 anos depois da última passagem do "Grande Circo" por Portugal.

Líder do Mundial com 230 pontos, Hamilton pode fazer história, pois em caso de triunfo torna-se no piloto mais vitorioso de sempre, suplantando as 91 corridas ganhas pelo alemão Michael Schumacher.

Primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal

1.º Valtteri Bottas (Mercedes), 1m18,410s

2.º Lewis Hamilton (Mercedes), a 0,339s

3.º Max Verstappen (Red Bull), a 0,781s

4.º Charles Leclerc (Ferrari), a 0,899s

5.º Alexander Albon (Red Bull), a 0,955s

6.º Carlos Sainz (McLaren), a 1,031s

7.º Sergio Perez (Racing Point), a 1,497s

8.º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), a 1,544s

9.º Daniel Ricciardo (Renault), a 1,648s

10.º Pierre Gasly (AlphaTauri), a 1,714s

11.º Sebastian Vettel (Ferrari), a 1,790s

12.º Lando Norris (McLaren), a 1,797s

13.º Daniil Kvyat (AlphaTauri), a 1,868s

14.º Kevin Magnussen (Haas), a 2,436s

15.º Lance Stroll (Racing Point), a 2,544s

16.º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), a 2,599s

17.º Romain Grosjean (Haas), a 2,759s

18.º George Russell (Williams), a 2,964s

19.º Esteban Ocon (Renault), a 3,263s

20.º Nicholas Latifi (Williams), a 3,644s