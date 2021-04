GP de Portimão em MotoGP com grande novidade: "Luz verde para voltar à competição"

Espanhol Marc Márquez está recuperado de lesão e deu a notícia nas redes sociais.

Marc Márquez está pronto para competir no Grande Prémio de Portimão, próxima corrida do Mundial de MotoGP. O piloto espanhol da Honda anunciou este sábado, nas redes sociais, que recebeu autorização médica para regressar à competição após lesão.

"Estou muito feliz! Ontem fui analisado pelo médicos e deram-me luz verde para voltar à competição. Foram nove meses difíceis, com momentos de incerteza e altos e baixos. Agora, finalmente, poderei voltar a desfrutar da minha paixão. Vemo-nos para a semana em Portimão", escreveu o espanhol nas redes sociais.

Em comunicado, a equipa revela que "na análise feita ao piloto pela equipa médica, quatro meses após a operação pela pseudoartrose infetada do úmero direito, constatou-se uma evolução clínica muito satisfatória, com um evidente progresso no processo de consolidação óssea".

"Na situação atual, considera-se que o paciente pode voltar à competição, assumindo o risco implícito da sua atividade desportiva", lê-se.

O piloto espanhol, seis vezes campeão do mundo, sofreu uma queda na primeira prova de 2020, em Jerez de la Frontera, que lhe provocou uma fratura no úmero direito. Depois de uma primeira intervenção cirúrgica para correção da lesão, Márquez regressou às pistas 48 horas após a operação, acabando por sofrer nova lesão quando a peça de titânio colocada no braço cedeu.

O piloto catalão viria a ser operado uma terceira vez, já em dezembro, devido ao atraso na consolidação óssea. Esta terceira operação revelou, contudo, uma infeção no local da fratura, que atrasava o processo de recuperação.

Agora, quatro meses após a última intervenção, Marc Márquez recebeu alta e pode regressar à competição sem limitações.

O GP de Portugal disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, pelo segundo ano consecutivo. A prova, a terceira da temporada, decorre de 16 a 18 de abril e conta, também, com a presença do português Miguel Oliveira, 14.º classificado após duas corridas, com quatro pontos.