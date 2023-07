GP da Hungria fica no calendário mundial até 2032

GP da Hungria de Fórmula 1 fica no calendário mundial até 2032

Redação com Lusa

O Grande Prémio da Hungria vai manter-se no calendário mundial de Fórmula 1 pelo menos até 2032, depois da renovação de contrato ter sido anunciada este sábado.

De acordo com o promotor do campeonato, este novo contrato implica "a realização de importantes trabalhos de desenvolvimento e renovação nos próximos anos" no circuito de Hungaroring, onde este fim de semana se realiza a 11.ª prova de 2023.

Este Grande Prémio integra o calendário desde 1986.

O circuito de Hungaroring já tinha um acordo para se manter no campeonato até 2027, que foi agora renovado por mais cinco anos.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) detém o recorde de vitórias neste traçado, com oito triunfos, o último dele conquistado em 2021.