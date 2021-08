GP da Bélgica poderá ter bancadas totalmente preenchidas

Bahrein marca o arranque do Mundial de Fórmula 1

Espetadores precisam de apresentar o passe "Corona Safe Ticket", que comprova a vacinação contra a covid, e não estão obrigados a usar máscara

As bancadas do circuito de Spa-Francorchamps, onde se realizará, em 29 de agosto, o Grande Prémio da Bélgica, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, poderão ser preenchidas na totalidade, conforme informou, esta quarta-feira, a organização da prova.

O governo belga, que permitiu a entrada de 75 mil espetadores para assistir à corrida que marca o início da segunda temporada do Mundial de Fórmula 1, exige apenas a apresentação do passe "Corona Safe Ticket", sendo o uso de máscara não obrigatório.

Este mesmo documento (que comprova a vacinação, em duas doses, contra a covid-19) foi criado pela autoridades da Bélgica, seguindo um modelo de outros países europeus, e serve para a realização de eventos com lotação entre 1500 e 75 mil espetadores.