GP da Austrália: Miguel Oliveira no 11.º lugar dos treinos livres

Piloto português da KTM às portas do top-10 ao fim de duas sessões, precisando de melhorar o tempo para entrar diretamente na Q2.

Miguel Oliveira terminou esta sexta-feira os treinos livres do Grande Prémio da Austrália de MotoGP no 11.º posto, com o registo de 1m29s923, enquanto Johann Zarco, da Ducati, foi o mais rápido (1m29s475).

O piloto português precisa assim de melhorar o seu tempo na terceira sessão - agendada para 23h55 desta sexta-feira - para entrar diretamente na Qualificação 2. A qualificação tem início agendado para a madrugada (4h10) de sábado.

No fim da primeira sessão, Oliveira havia sido 18º, com o tempo de 1m31s950, enquanto Zarco já tinha feito a volta mais rápida (1m30s368).

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) - 1m29s513 - e o espanhol Pol Espargaró (Honda) - 1m29s527 - completam o pódio liderado por Zarco.

Leia também V. Guimarães V. Guimarães não espera e aciona opção de compra por Zé Carlos: "Pode chegar à Seleção A" Cedido pelo Varzim, o internacional sub-21 convenceu e o clube vitoriano vai exercer a opção de compra por 400 mil euros. Responsável pela passagem de Zé Carlos de médio para lateral-direito, António Barbosa, antigo treinador do Varzim, acredita que o jogador do Vitória pode até chegar à Seleção Nacional.

Com a perspetiva de chuva para a terceira sessão de treinos livres e a qualificação, os pilotos apostaram em garantir já esta sexta-feira um tempo rápido, que permita o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2), que reúne os 10 mais rápidos dos treinos livres e os dois melhores da primeira fase (Q1).

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que chega a esta 18.ª das 20 provas da temporada na liderança do campeonato, com dois pontos de avanço sobre Francesco Bagnaia (Ducati), foi o quarto mais rápido, enquanto o italiano foi oitavo.

Miguel Oliveira, que venceu a prova anterior, na Tailândia, disputada debaixo de chuva, ocupa o oitavo lugar do campeonato, com 131 pontos, a 88 de Quartararo.