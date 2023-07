GP Bélgica: Verstappen recebe penalização de cinco lugares na grelha de partida

Piloto da Red Bull voltou a alterar a caixa de velocidades do monolugar e será penalizado.

Max Verstappen receberá uma penalização de cinco lugares na grelha de partida na corrida de domingo, no Grande Prémio da Bélgica, de Fórmula 1. O motivo da sanção está relacionado com a mudança da caixa de velocidades do Red Bull pela quinta vez neste Mundial - cada equipa pode fazê-lo apenas quatro vezes sem que seja penalizada.

O neerlandês é o primeiro piloto esta temporada a exceder o limite de quatro trocas da caixa de velocidades.

Assim sendo, seja qual for o lugar em que se qualifique no sábado, Verstappen terá de começar a corrida de domingo cinco posições atrás desse respetivo posto.