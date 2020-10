Governo não descarta hipótese de cancelar GP de Portugal de MotoGP

Secretário de Estado da Saúde não descartou a hipótese de o Grande Prémio de Portugal de MotoGP ser cancelado.

Depois de terem sido confirmados 14 casos positivos de covid-19 entre as equipas de Fórmula 1, que estiveram em Portimão no Grande Prémio de Portugal, e com o número de infetados no país a aumentar, o governo não descartou a possibilidade de vir a cancelar o Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

"A evolução da pandemia faz com que todas as medidas e todos os eventos sejam permanentemente avaliados", disse Diogo Serra Lopes, secretário de Estado da Saúde.

Recorde-se que o Grande Prémio de Portugal em MotoGP está agendado para o fim de semana de 20 a 22 de novembro, também no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, estando prevista a presença de público, à imagem do que sucedeu na Fórmula 1.

Recorde-se que ainda esta terça-feira, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, defendeu ser preciso começar a trabalhar para garantir a presença de público em melhores condições sanitárias do que as verificadas na Fórmula 1 durante a etapa do MotoGP, que vai decorrer no autódromo do Algarve.

Para o governante, trata-se de "uma prova muito especial" a que muitos portugueses quererão assistir "ao vivo e a cores", dado o interesse em acompanhar a prova do português Miguel Oliveira.

Mas, para isso, "é preciso fazer um trabalho nestas próximas semanas que garanta que nessa circunstância tudo aconteça de forma sanitariamente mais aconselhável [do que aconteceu na Fórmula 1]", afirmou, acrescentando estar convencido de que "haverá condições para o fazer".