Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, abordou o incidente entre o português Miguel Oliveira e Marc Márquez no GP de Portugal

No "rescaldo" do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, deixou muitos elogios a Miguel Oliveira, piloto da RNF Aprilia, e abordou o incidente entre o português e Marc Márquez em Portimão. De recordar que o piloto espanhol da Honda abalroou Oliveira ainda nas voltas iniciais da prova.

Falando do acidente entre os dois pilotos, Marinheiro considerou que o mesmo surgiu fruto de uma condução "imprudente e irresponsável" do espanhol e que podia ter provocado "lesões ainda mais graves" - Oliveira escapou apenas com uma contusão na perna direita, Márquez com uma fratura no primeiro metacarpo do polegar da mão direita.

O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal considera que a sanção destinada a Márquez - duas long laps" na próxima corrida -, teve em conta o histórico do piloto, "aplicando bem o direito e as sanções". Provavelmente todos "gostariam de ver o Marc Márquez de fora mais umas corridas", mas existem "pilotos mais impulsivos", numa modalidade em que "por vezes é preciso arriscar", considera Marinheiro, citado pela Rádio Renascença.