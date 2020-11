Gonzalo De Andrés e Peugeot surpreendem no traçado de Jarama

O madrileno foi a figura principal da segunda ronda do TCR Ibérico

Gonzalo De Andrés, com um Peugeot 308 TCR, acabou por ser a grande figura da segunda ronda do TCR Ibérico, disputada na pista de Jarama, em conjunto com o Campeonato RACE de Turismos, e surpreender o "europeu" Evgeniy Leonov (CUPRA TCR), que pouco conseguiu fazer para contrariar a superioridade do piloto local. Inclusive, De Andrés até estabeleceu um novo recorde da volta mais rápida (1.37,738) para viaturas TCR ao traçado que no próximo fim de semana vai servir de palco à jornada de encerramento do TCR Europa e definir o respetivo campeão.

Na primeira corrida - e depois de ter estabelecido aquele recorde na qualificação, deixando Leonov a quase cinco décimas - De Andrés esteve verdadeiramente imparável e nem a entrada do safety car em pista na fase inicial "despertou" o seu rival, que terminaria a mais de três segundos de diferença. O último lugar do pódio foi conquistado por Gastañaga Martinez (CUPRA) que andou sempre distante do duo da dianteira.

Não foi muito diferente a história da segunda corrida, já que De Andrés nunca perdeu a liderança dos acontecimentos, embora Leonov chegasse a andar mais próximo, para no final assinar um novo triunfo, passando a ser o novo líder do TCR Ibérico, ao conseguir a pontuação máxima nesta jornada dupla.

1ª CORRIDA

1º, Gonzalo De Andres (Peugeot 308 TCR), 22m51,685s

2º, Evgeniy Leonov (CUPRA TCR), a 3,419s

3º, Gastañaga Martinez (CUPRA TCR), a 8,766

4º, Julio Carayol Casas (CUPRA TCR); a 36,942

5º, Hernando Alonso (Peugeot 308 TCR), a 45,834

6º, Llorente Ramiro (VW Golf GTI TCR), a 67,066

2ª CORRIDA

1º, Gonzalo De Andres (Peugeot 308 TCR), 16.52,182

2º, Evgeniy Leonov (CUPRA TCR), 16.55,909

3º, Castañaga Martinez (CUPRA TCR), 17.56,563

4º, Hernando Alonso (Peugeot 308 TCR), 18.20,854

TCR IBÉRICO

Pilotos: 1º, Gonzalo De Andres, 50 ponos; 2º, Mike Halder, 37; 3º, Evgeniy Leonov, 36; 4º, Sami Taoufik, 33; 5º, Andres Backman, 31.

Equipas: 1º, ComToYou Racing, 58 pontos; 2º, SMC Junior Motorsport, 50; 3º, Profi Car Team Halder, 43.