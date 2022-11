George Russell ganha corrida sprint e larga da frente no GP do Brasil

Primeira linha da grelha de domingo vai ter dois Mercedes.

George Russell vai largar da pole position do Grande Prémio de São Paulo em Fórmula 1, depois de ter ganho a corrida sprint realizada este sábado em Interlagos.

O britânico alcançou Max Verstappen (Red Bull) à 15.ª volta, depois de uma primeira tentativa, pouco tempo antes, o que deixou o público em delírio.

A festa só foi maior quando Hamilton, que é cidadão honorário do Brasil, apanhou o neerlandês, a quatro voltas do fim, garantindo um lugar no pódio. Carlos Sainz (Ferrari) foi segundo, mas, como troca de motor, é penalizado em cinco lugares. Assim, a primeira linha vai ter dois Mercedes.

Kevin Magnussen (Haas), dono oficial da "pole" por ter sido o mais rápido na qualificação se sexta, largou da frente, mas, a partir da terceira volta, foi perdendo posições paulatinamente para terminar em oitavo.