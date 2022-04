Futuro de Miguel Oliveira ligado à decisão de Quartararo

Temporada de 2023 do MotoGP já o assunto dominante no paddock do Mundial de motociclismo de velocidade

A indefinição quanto ao futuro de Fabio Quartararo, atual campeão do Mundo, é por estes dias o ponto de partida de quase todas as conversas no paddock do Mundial de MotoGP. E quase todas envolvem também Miguel Oliveira.

O jornal espanhol Marca avançou este semana que o responsável da marca japonesa no Mundial, Lin Jarvis, esteve reunido com o pai e agente de Miguel Oliveira, que é apresentado na notícia como o plano da Yamaha para colmatar uma eventual saída de Quartararo. É que, tal como o português, também o piloto gaulês ainda não decidiu em que equipa ou marca correrá em 2023.

Miguel Oliveira é visto como a primeira solução da Yamaha para juntar a Franco Morbidelli. Mas não será a única, com a imprensa internacional a juntar os nomes de Jack Miller e Pol Espargaró, considerando que ambos estão atrás de Oliveira na lista de preferências.