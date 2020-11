Futebol rende-se a Miguel Oliveira: "Histórico", "orgulho nacional" e "banho de multidão"

Redação com Lusa

Miguel Oliveira (KTM) venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova deste campeonato, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

O futebol português rendeu-se a Miguel Oliveira (KTM), com os três grandes a Liga e a FPF a congratularem o piloto português pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.

Através da sua conta na rede social Twitter, o Benfica deu os parabéns a Miguel Oliveira, partilhando o vídeo da coroação do piloto luso no Autódromo Internacional do Algarve, esta tarde.

Também o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, parabenizou o piloto da Tech3 pela sua vitória no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, destacando que o almadense é "um grande embaixador do nosso país".

Na sua conta no Twitter, o técnico portista enalteceu a "grande vitória em casa" e desejou que a próxima seja "com o banho de multidão" que Miguel Oliveira merece, unindo-se às felicitações endereçadas pelos "dragões", que destacaram a "enorme vitória" do português.

"Histórico", limitou-se a exaltar o Sporting na mesma rede social, ao partilhar o vídeo do triunfo do piloto luso, enquanto o Braga falou de "orgulho nacional".

Já o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, lembrou que Miguel Oliveira "continua a fazer história e assim vai continuar", considerando-o "um orgulho e uma inspiração para Portugal e para os portugueses".

Esta foi a segunda vitória de Miguel Oliveira nesta temporada.

O piloto português subiu à nona posição no campeonato, que foi ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki).