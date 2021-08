Furo lento tira Filipe Albuquerque do pódio nos Estados Unidos

O piloto de Coimbra manteve a liderança do campeonato americano

Um furo lento roubou a Filipe Albuquerque (Acura) a possibilidade de subir ao pódio na jornada de Road America do Campeonato Norte-americano de Resistência (IMSA).

O piloto português, que faz equipa com o norte-americano Ricky Taylor, terminou esta oitava prova da temporada com as mesmas 76 voltas do vencedor, o brasileiro Pipo Derani (Cadillac), mas a 46,781 segundos do piloto da Cadillac.

O britânico Harry Tincknell (Mazda) foi segundo classificado, a 1,594 segundos do vencedor, enquanto o holandês Renger van der Zande (Cadillac) foi terceiro, a 5,770.

"É frustrante ver o resultado final condicionado com um problema destes. Fizemos toda a corrida no limite. Arrancámos de segundo, estivemos quase sempre nessa posição, na luta pela vitória. Mas, infelizmente, um contacto ligeiro com o piloto que ocupava a terceira posição, a 20 voltas do final, deu origem a um furo lento. Isso obrigou a uma ida às boxes, à perda de várias posições e estragou-nos a corrida", explicou Filipe Albuquerque.

Contudo, o piloto de Coimbra manteve a liderança do campeonato americano, quando faltam disputar mais três corridas.

"Os três primeiros classificados estão todos muito próximos, por isso as próximas corridas vão ser muito importantes e de nervos. Ninguém quer perder pontos. Vão ser três jornadas duras. Mas nós temos um bom carro e uma boa equipa. Sabemos que temos condições para manter esta posição até ao final. É esse o nosso objetivo desde o início do ano e mantém-se inalterável", concluiu Albuquerque.

O piloto de Coimbra regressa, agora, à Europa, para disputar as 24 Horas de Le Mans, em 21 e 22 de agosto.