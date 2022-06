"Fui vítima de bandeiras amarelas, de qualquer forma deu para o oitavo lugar"

Redação com Lusa

Em declarações difundidas pela KTM, Miguel Oliveira explicou que teve "uma boa sessão" nos quartos treinos livres, em que modificou a mota de forma a permitir melhorar a maneabilidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse hoje esperar "atacar do princípio ao fim" do Grande Prémio de Assen de MotoGP, 11.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, que se disputa domingo, nos Países Baixos.

Em declarações difundidas pela KTM, Miguel Oliveira explicou que teve "uma boa sessão" nos quartos treinos livres, em que modificou a mota de forma a permitir melhorar a maneabilidade.

Leia também Internacional "Os trabalhadores das fábricas que ganham mil euros é que se deviam queixar" Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, concedeu uma entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, na qual o tema Superliga foi incontornável. Tribunal de Justiça Europeu no Luxemburgo vai pronunciar-se nos próximos dias. A nova Champions foi igualmente abordada.

"Funcionou bastante bem. Tivemos um bom ritmo e velocidade com o pneu traseiro duro. Senti que tínhamos muito potencial para a Q1 e pudemos passar à Q2", disse Miguel Oliveira, que foi o segundo mais rápido na primeira fase da qualificação.

Na derradeira fase, o piloto português acabou por ficar com a oitava posição, a segunda melhor qualificação do ano.

"Só já tinha um pneu novo pelo que o poupei para a última tentativa, mas fui vítima de bandeiras amarelas [devido à queda de outro piloto]. De qualquer forma, deu para o oitavo lugar", disse Oliveira.

Leia também Internacional Antigo internacional brasileiro revela que é bissexual Antigo médio defensivo representou a seleção brasileira em duas ocasiões em 2008

O piloto luso acredita que será "uma corrida interessante" aquela que se disputa domingo no circuito que é considerado a "catedral" do motociclismo.

"Acredito que possa estar num boa posição e atacar do princípio ao fim", concluiu Miguel Oliveira, que ficou a 0,768 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que conquistou a quarta 'pole position' da temporada e segunda consecutiva.

O GP de Assen é a 11.ª prova da temporada.

Fábio Quartararo chega a esta ronda na frente do campeonato, com 172 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 10.º, com 64.