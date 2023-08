Francesco Bagnaia vence GP da Áustria, Miguel Oliveira desistiu

Redação com Lusa

Com estes resultados, Francesco Bagnaia alargou para 62 pontos a liderança do campeonato

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, numa corrida em que Miguel Oliveira desistiu com problemas mecânicos na sua Aprilia.

Bagnaia, que partiu da pole position para esta corrida principal, terminou as 28 voltas com o tempo de 42.23,315 minutos, deixando o segundo classificado, o sul-africano Brad Binder (KTM), a 5,191 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em terceiro, a 7,708 segundos.

