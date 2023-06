Francesco Bagnaia vence e cimenta liderança em MotoGP antes das férias

Fotografia: Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Redação com Lusa

Bagnaia cortou a meta após 40.37,640 minutos, deixando o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) na segunda posição, a 1,223 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 1,925 segundos.

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, e cimentou a liderança do campeonato antes da paragem para férias, numa prova em que Miguel Oliveira (Aprilia) desistiu.

Bagnaia cortou a meta após 40.37,640 minutos, deixando o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) na segunda posição, a 1,223 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 1,925 segundos.

O espanhol herdou o terceiro lugar depois de uma penalização ter relegado o sul-africano Brad Binder (KTM) para o quarto lugar, por ter excedido os limites de pista na derradeira volta.

Binder perde o pódio pelo segundo dia consecutivo, depois de já ter sido relegado de terceiro a quinto na corrida sprint de sábado, pelo mesmo motivo.

O piloto sul-africano da KTM até foi o primeiro líder, assumindo o comando após a partida.

Miguel Oliveira partiu da 11.ª posição da grelha e saltou para sétimo no arranque. O piloto luso viria a subir a sexto, antes de ser ultrapassado pelo espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que era, na altura, o piloto mais rápido em pista.

O espanhol Jorge Martin (Ducati), segundo no campeonato, tentava manter-se perto da cabeça de corrida e ultrapassou Miguel Oliveira, que baixou novamente a sétimo.

O piloto português teve uma saída de pista ao falhar uma travagem e perdeu duas posições, na 11.ª volta, baixando a nono, acabando por regressar às boxes na volta seguinte, com problemas mecânicos.

Lá na frente, Binder já tinha perdido a liderança para Francesco Bagnaia na quinta volta. O campeão mundial não mais perdeu o comando, mas ainda viu o compatriota Marco Bezzecchi passar o sul-africano para chegar ao segundo lugar.

As voltas finais foram, sobretudo, de luta pela terceira posição, entre Binder, Aleix Espargaró (que seguia com uma asa dianteira partida na sua Aprilia) e Jorge Martin.

Só a penalização atribuída a Binder alterou a ordem com que cortaram a meta.

Com estes resultados, Bagnaia tem, agora, 194 pontos, mais 35 do que o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi quinto. Bezzechi é terceiro, um ponto atrás do espanhol.

A próxima ronda é o GP de Inglaterra, em 6 de agosto.