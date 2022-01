FPAK homenageia cinco personalidades pelos 25 anos da instituição

Redação com Lusa

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting celebrou os 25 anos.

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) homenageou este sábado cinco personalidades durante o jantar de comemoração dos 25 anos da instituição.

Vasconcelos Tavares, que foi o primeiro presidente da FPAK, Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, primeiro sócio da FPAK, o piloto Pedro Lamy, o diretor de corridas Eduardo Freitas e o jornal Autosport receberam um troféu alusivo aos 25 anos da FPAK.

"O professor Vasconcelos Tavares foi o primeiro presidente da Federação. Já a escolha de Carlos Barbosa foi por todo o trabalho desenvolvido, como a realização do Rali de Portugal, e por ser presidente do ACP, primeiro associado da FPAK. Também considerámos que o Pedro Lamy foi o melhor piloto destes 25 anos. O Eduardo Freitas por todo o trabalho desenvolvido em prol do automobilismo e o Autosport por ser o único jornal que se manteve a falar só de automobilismo", justificou Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Em declarações à agência Lusa, Ni Amorim fez "um balanço positivo" destes 25 anos de existência da FPAK, considerando que "o automobilismo cresceu imenso". "Agora, em 2022, vamos investir na captação de jovens, até aos vinte e poucos anos. Esse projeto já era para ter sido implementado em 2020 mas não aconteceu por causa da pandemia. Tivemos medo de lançar um investimento", explicou Ni Amorim.

A entrega destes troféus decorreu num jantar realizado no Casino Estoril, que juntou cerca de 500 pessoas, e no qual foram entregues, também, os troféus de campeões relativos à época de 2021.