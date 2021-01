Fórmula E revela mais seis provas de um calendário condicionado pela pandemia

António Félix da Costa é campeão do mundo de Fórmula E

Redação com Lusa

A organização do Campeonato do Mundo de Fórmula E, para monolugares elétricos, anunciou esta quinta-feira mais seis provas do calendário de 2021, que pela primeira vez na história visitará um circuito permanente.

Às já conhecidas provas de abertura na Arábia Saudita (26 e 27 de fevereiro), junta-se o circuito citadino de Roma (10 de abril), antes da visita ao autódromo Ricardo Tormo, em Valência (Espanha), a 24 de abril, onde se realizam habitualmente os testes de pré-temporada da competição, que em 2020 foi ganha pelo português António Félix da Costa.

Segue-se o Mónaco (08 de maio), Marraquexe (22 de maio) e mais duas provas em Santiago do Chile (05 e 06 de junho).

Para a primavera está previsto o anúncio de um lote final de provas.

Para já, fica sem efeito o eprix de Paris (França), devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, enquanto que as provas previstas para Sanya (China) e Seul (Coreia do Sul) ficam, para já, adiadas.

Calendário

26 fev: Diriyah, Arábia Saudita

27 fev: Diriyah, Arábia Saudita

10 abr: Roma, Itália *

24 abr: Valência, Espanha *

08 mai: Mónaco, Mónaco *

22 mai: Marraquexe, Marrocos

05 jun: Santiago, Chile

06 jun: Santiago, Chile

* Sujeito a homologação do circuito