Fórmula E: penalização atira Félix da Costa de segundo para 15.º

Não foi feliz o início de temporada da FIA Fórmula E para António Félix da Costa, em Riade, pois o português perdeu duas oportunidades de somar pontos.

O fim-de-semana começou de uma forma complicada para Félix da Costa, que na primeira corrida, disputada sexta-feira, teve um dia para esquecer. Logo na sessão de qualificação, AFC foi obrigado a abortar a sua volta rápida devido a um problema com o sistema de travagem do seu carro, tendo sido obrigado a largar apenas do 21º lugar. Na corrida, o piloto da DS Techeetah lutou para recuperar posições, terminando em 14.º.

Sam Bird (Envision Virgin) venceu a primeira corrida, seguido de Andre Lotterer (Porsche), com Stoffel Vandoorne (Mercedes) a completar o pódio.

Já hoje teve lugar a segunda corrida de Riade, no circuito Al-Driyah, com Félix da Costa apostado em vingar o infeliz resultado da primeira corrida.

O piloto da DS Techeetah entrou fortíssimo, estabelecendo a melhor marca no treino livre, feito que voltou a repetir na qualificação, assegurando um lugar na super pole, sessão de qualificação reservada aos seis pilotos mas rápidos. Na super pole AFC viria a cometer um pequeno erro, que lhe fez perder a pole position, acabando por largar da 5ª posição para a corrida.

Ainda assim, o piloto luso entrou ao ataque e começou a recuperar posições, até chegar ao segundo lugar, mas viria a ser obrigado a cumprir um "drive through", devido a um incidente com Sebastien Buemi, penalização que deixou António Félix da Costa bastante desagrado com a decisão dos comissários desportivos.

"Foi um fim de semana dececionante. Hoje tínhamos andamento e as armas para lutar pela vitória e honestamente, depois de rever as imagens, não estou de acordo com a penalização que me foi imposta. No briefing de pilotos falou-se e acordou-se que não se podia travar em demasia naquela curva, quando se fosse recolher o attack mode. O Buemi fez isso e não havia nada que eu pudesse fazer para o evitar, à velocidade que ele ia. Como já disse, é um inicio de época muito dececionante, principalmente tendo em conta o forte andamento que tivemos aqui", analisou AFC, que com a penalização acabaria por não ir além do 15º lugar final, voltando a ficar fora dos pontos.

A vitória na corrida de hoje ficou para Alexander Sims (BMW), seguido de Max Guenther (BMW), com Lucas di Grassi (Audi) a fechar o pódio. António acabou por somar apenas um magro ponto, fruto do melhor tempo obtido na sessão de qualificação para a corrida de hoje.

A Fórmula E faz agora uma pausa e regressa dia 18 de Janeiro, para a 3ª ronda do campeonato, a ter lugar em Santiago do Chile.