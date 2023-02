Fórmula E: Félix da Costa vence de forma sensacional na Cidade do Cabo

Foi o primeiro triunfo do português pela Porsche, valendo a subida ao quarto lugar no Mundial dos elétricos

António Félix da Costa venceu o primeiro E-Prix de Fórmula E realizado na África do Sul, naquele que foi o seu primeiro triunfo da época e pela Porsche.

A corrida decidiu-se de forma fantástica, com uma ultrapassagem memorável a Jean-Éric Vergne à entrada da última volta, depois de o francês ter aproveitado uma passagem falhada do português na zona de ativação do "Attack Mode" para lhe tirar a liderança. Vergne, antigo colega de Félix da Costa na DS Penske, foi segundo, com Nick Cassidy (Envision Racing) a fechar o pódio.

Com este triunfo no E-Prix da Cidade do Cabo, e depois de ter sido terceiro na Índia, Félix da Costa subiu a quarto na Fórmula E, com 46 pontos. O líder do Mundial é o alemão Pascal Wehrlein, seu colega na Porsche, com 80 pontos, seguido de Jake Dennis (62) e Jean-Éric Vergne (50).