Fórmula 1: Verstappen, mais perto do tri, ganha GP da Hungria

Piloto neerlandês da Red Bull passou para a liderança na primeira curva e não a abandonou mais

Max Verstappen continua a caminho do terceiro título consecutivo de campeão do Mundo de Fórmula 1. Na Hungria, o líder destacado do campeonato venceu mais um Grande Prémio.

Apesar de ter partido da segunda posição, Verstappen passou para a liderança logo na primeira curva, ultrapassando Hamilton, que tinha conseguido a pole position. O britânico ficou mesmo fora do pódio, ocupado por Norris (segundo) e Pérez (terceiro).

A Red Bull, com a vitória de Verstappen na Hungria, atingiu um novo recorde na Fórmula 1, chegando aos 12 triunfos consecutivos em Grandes Prémios.

Com estes resultados, Verstappen tem agora 281 pontos no campeonato contra os 171 de Pérez. A próxima ronda será de 28 a 30 de julho, em Spa-Francorchamps (Bélgica), que terá uma corrida sprint no sábado.

MAX VERSTAPPEN WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/LxGVIcRUBD - Formula 1 (@F1) July 23, 2023

A história desta prova ficou escrita logo no arranque: o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que partia da "pole position" e ambicionava o nono triunfo neste circuito, foi lento a reagir e viu-se engolido pelo Red Bull de Verstappen e o McLaren do australiano Oscar Piastri, acabando por ser também ultrapassado por Lando Norris poucas curvas mais tarde - acabaria por cruzar a meta no quarto lugar.

Verstappen mostrou, a partir daí, um ritmo inalcançável, sem forçar muito o andamento, enquanto os dois McLaren competiam entre si. Norris ganhou vantagem após a primeira paragem nas "boxes" e segurou a segunda posição.

Também o chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo) teve um arranque para esquecer, perdendo 13 posições (saíra de quinto) e provocando uma colisão, que acabaria por deixar de fora os dois Alpine, dos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Com duas paragens para troca de pneus como estratégia dominante, houve poucas surpresas para além da recuperação de Pérez, que foi de nono a terceiro e ainda chegou a pensar no segundo lugar antes de os pneus médios darem de si.

Os Ferrari voltaram a mostrar que estão longe do ritmo da frente, com o monegasco Charles Leclerc em sétimo, seguido do companheiro de equipa, o espanhol Carlos Sainz, ambos atrás do britânico George Russell (Mercedes), que foi sexto, depois de partir da 18.ª posição.

Os Aston Martin também estão longe das prestações do início da temporada: o espanhol Fernando Alonso foi nono, seguido do companheiro de equipa, o canadiano Lance Stroll, que foi 10.º.