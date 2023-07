Fórmula 1: Verstappen, imparável, ganha Grande Prémio de Silverstone

Piloto neerlandês ficou à frente de Norris, segundo, e de Hamilton, terceiro

Max Verstappen, bicampeão do Mundo de Fórmula 1 e líder destacado do campeonato, chegou, este domingo, às seis vitórias consecutivas em Grandes Prémios, triunfando em Silverstone, na Grã-Bretanha.

O piloto da Red Bull terminou à frente de dois britânicos: Norris, segundo, da McLaren, e Hamilton, da Mercedes, terceiro. Piastri, que arrancou em terceiro, terminou o Grande Prémio em quarto.

O piloto da Red Bull fez ainda a volta mais rápida, o que lhe permitiu chegar aos 255 pontos no Mundial, que lidera de forma destacada.

