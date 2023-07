Fórmula 1: Verstappen ganha GP da Áustria e está firme na liderança do Mundial

Neerlandês terminou à frente de Leclerc, segundo, e de Pérez, terceiro

O neerlandês Max Verstappen, bicampeão e líder do Mundial de Fórmula 1, venceu o Grande Prémio da Áustria, realizado este domingo.

O neerlandês cumpriu as 71 voltas ao traçado do circuito de Spielberg em 01:25.33 horas, batendo por 5,155 segundos o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo classificado, enquanto o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi terceiro, a 17,188 do vencedor.

Verstappen alcançou a sétima vitória em nove provas já realizadas este ano, seguindo firme no topo do Campeonato do Mundo de pilotos, com 229 pontos, mais 81 do que Sergio Pérez, segundo.