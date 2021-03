Fórmula 1: Verstappen dominou primeiro dia de treinos

Holandês da Red Bull foi o mais rápido nas duas primeiras sessões do Barém, fechando o dia à frente do McLaren de Lando Norris e do Mercedes de Lewis Hamilton.

Max Verstappen e a Red Bull confirmaram no primeiro dia de treinos para o Grande Prémio do Barém as boas indicações dadas na pré-temporada, tendo dominado as duas primeiras sessões de treinos livres em Sakhir.

O holandês foi mais rápido do que Valtteri Bottas e Lando Norris na primeira sessão, para na segunda, em que melhorou meio segundo, ficar com o jovem da McLaren na segunda posição, à frente do Mercedes de Lewis Hamilton.

Além de Red Bull e McLaren, também Ferrari e AlphaTauri deram boas indicações para a primeira corrida da época, este domingo.

Top 10 do 2.º treino livre:

1.º Max VERSTAPPEN (Red Bull), 1m30.847s

2.º Lando NORRIS (McLaren), a 0.095s

3.º Lewis HAMILTON (Mercedes), a 0.235s

4.º Carlos SAINZ (Ferrari), a 0.280s

5.º​​​​​​​ Valtteri BOTTAS (Mercedes), a 0.371s

6.º Daniel RICCIARDO (McLaren), a 0.383s

7.º​​​​​​​ Yuki TSUNODA (AlphaTauri), a 0.447s

8.º Lance STROLL (Aston Martin), a 0.546s

9.º Pierre GASLY (AlphaTauri), a 0.636s

10.º​​​​​​​ Sergio PEREZ (Red Bull), a 0.656s