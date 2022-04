F1: Verstappen conquista o GP Emilia Romagna num fim de semana perfeito

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio Emilia Romagna, em Itália, de Fórmula 1. Sergio Pérez (Verstappen) ficou em segundo, Lando Norris (McLaren) fechou o pódio. Hamilton (Mercedes) foi apenas 13.º classificado.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), campeão do mundo, concluiu com um triunfo um fim de semana perfeito no Grande Prémio de Emilia Romagna, quarta prova do Mundial de Fórmula 1.

Depois de ter conseguido a pole position e vencido a corrida sprint no sábado, Verstappen liderou a corrida de princípio a fim, juntando ainda o ponto da volta mais rápida aos 25 do triunfo final.

Perante umas bancadas do circuito de Ímola, em Itália, pintadas de vermelho, no apoio a uma Ferrari dominadora no início da temporada, acabou por ser a Red Bull a dominar e a conseguir a primeira dobradinha desde o GP da Malásia em 2016.

"Como equipa fizemos tudo bem. Acho que este 1-2 é totalmente merecido", disse Verstappen.

O mexicano Sergio Pérez terminou as 63 voltas a 16,527 segundos do seu companheiro de equipa, com o britânico Lando Norris a dar o primeiro pódio da temporada à McLaren, a 34,834 de Verstappen.

O GP Emilia Romagna acabou por ser de má memória para a Ferrari, que perdeu o espanhol Carlos Sainz logo na primeira volta, quando foi obrigado a desistir após um toque do australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

A partida já não tinha sido boa para Charles Leclerc, líder do Mundial, que tinha sido ultrapassado por Pérez, ainda antes da entrada do safety car após o incidente entre Ricciardo e Sainz.

Já na parte final da corrida, na 54.ª volta, Leclerc acabou por cometer um erro quando se tentava aproximar de Pérez e fez um pião, que o fez sair ligeiramente de pista e o obrigou a ir mudar de pneus, caindo para a nona posição.

O monegasco ainda conseguiu recuperar para a sexta posição, mas não impediu a grande aproximação de Verstappen nas contas do Mundial.

Leclerc tem agora 86 pontos, com Verstappen a terminar o fim de semana na segunda posição, com 59, mais cinco do que o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez.

A próxima prova do Mundial será o Grande Prémio de Miami, em 08 de maio.