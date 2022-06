Fórmula 1: Verstappen conquista o GP Baku em dia para esquecer da Ferrari

Verstappen (Red Bull) cortou a meta no primeiro lugar num dia em que Leclerc e Sainz, os dois pilotos da Ferrari, desistiram por problemas no monolugar.

A Red Bull ficou com os dois primeiros lugares no Grande Prémio de Baku, no Azerbaijão. Max Verstappen venceu a corrida com 20,823 segundos de vantagem sobre Sergio Pérez. George Russel (Mercedes) fechou o pódio, a 45,995 segundos do líder, e o companheiro de equipa Lewis Hamilton foi quarto classificado.

No 5.º posto ficou Gasly, seguido de Vettel e Fernando Alonso.

Quem não gostou mesmo nada da prova de hoje foi a Ferrari que viu os dois pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, abandonarem devido a problemas no carro.

A volta mais rápida foi conseguida por Sergio Pérez.

Além dos dois homens da Ferrari, Lance Stroll (Aston Martins), Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) também não terminaram a prova.

Classificação geral:

1.º Verstappen - 150 pontos;

2.º Pérez - 129 pontos;

3.º Leclerc - 116 pontos;

4.º Russel - 99 pontos;

5.º Sainz - 83 pontos.