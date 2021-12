Fórmula 1: saiba quem é Michael Masi, o diretor que decide Mundiais

Michael Masi tem sido contestado pelas decisões que tomou em Abu Dhabi e valeram o título a Verstappen, mas as regras dizem que ele é... soberano.

"Por que não se tiram esses carros do caminho?", terá questionado Christian Horner, diretor da Red Bull, no polémico telefonema para Michael Masi, quando o safety car rodava, na pista de Abu Dhabi, à frente do Mercedes de Lewis Hamilton, seguido por Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, todos com uma volta de atraso, e só depois por Max Verstappen.

O diretor de corrida terá pedido "um segundo", para "deixar tudo claro", e depois mandou os cinco atrasados ultrapassarem o safety car, esqueceu outros três que vinham atrás do Red Bull e recomeçou a corrida, para uma volta em que Verstappen ultrapassou Hamilton e se sagrou campeão mundial.