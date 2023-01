Fórmula 1: rombo de 52 milhões de euros à vista na Ferrari

Com a retirada dos patrocínios da Velas e da SnapDragon, a Scuderia vai perder muito dinheiro na nova temporada.

Uma das equipas já com data marcada para apresentar o monolugar de 2023 (14 de fevereiro), a Ferrari prepara-se para ficar sem 52 milhões de euros em patrocínios, fruto do fim da ligação com as marcas Velas, empresa de criptomoedas, e a SnapDragon, fabricante de chips semicondutores.

A primeira, que entraria com 28 milhões na equipa de Maranello, chegou ao Grande Circo na temporada passada, não sendo o caso único de retirada - a falência da FTX deixou a Mercedes sem quase 15 milhões de euros.

Com a segunda, a marca italiana, que não é campeã de construtores desde 2008 e de pilotos desde 2007 (Kimi Raikkonen), fica desprovida de 24 milhões. Além da Scuderia, a AlphaTauri (11 de fevereiro), a Aston Martin (dia 13) e a Alpine (dia 16) também já têm apresentação anunciada.