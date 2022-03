Fórmula 1: pilotos reunidos e GP da Arábia Saudita em risco

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Alcides Freire com agências

FIA e organização consideram não haver risco, pilotos discutem há mais de duas horas

Os pilotos de Fórmula 1 estão reunidos há mais de duas horas no circuito de Jeddah, palco do Grande Prémio de Fórmula 1. A reunião estende-se pela madrugada dentro e sem que pareça haver uma decisão. O que pode estar em causa é a própria realização do Grande Prémio, conforme diversos jornalistas que acompanham o Mundial têm reportado nas redes sociais.

Em causa, recorde-se, um grande incêndio que deflagrou numa instalação da Aramco na cidade saudita de Jeddah, segundo imagens captadas no local, com os rebeldes Huthis do Iémen a reivindicarem a responsabilidade por um ataque à petrolífera saudita naquela cidade.

As imagens das chamas nos depósitos da Aramco - a maior companhia do ramo do mundo em termos de reservas de crude e de produção - e de uma coluna de fumo que sobe centenas de metros era visível em toda Jeddah e foram divulgadas no Twitter por vários utilizadores.

A autoridades locais ainda não noticiaram o incêndio, mas um porta-voz militar Huthi, Yahya Sarea, disse numa mensagem televisiva que os rebeldes lançaram um ataque com mísseis contra "as instalações da Aramco em Jeddah e outras instalações vitais na capital do inimigo saudita, Riade".