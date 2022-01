"Fórmula 1? Passa-se muita merda além daquela que as pessoas veem do lado de fora"

Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2007 em entrevista ao "Motosport".

Kimi Raikkonen, campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2007 e que abandonou a modalidade no Grande Prémio de Abu Dhabi, última corrida da época passada, em entrevista ao "Motosport", considerou que "há muita coisa que não faz sentido" dentro da própria modalidade, sendo que há muito para além do que as pessoas conseguem ver.

"Muitas coisas aqui são falsas. Mentalmente, será muito bom estar fora de toda esta merda por um tempo. Aqui passa-se muita merda além daquela que as pessoas veem do lado de fora", começou por dizer.

"Há muita coisa que não faz sentido, pelo menos na minha cabeça... todo o tipo de parvoíces acontecem aqui. Todos sabemos disso, mas ninguém diz nada", continuou, falando depois da forma como o dinheiro tudo mudou.

"[O dinheiro] Mudou as coisas. Quanto mais [dinheiro] está envolvido, mais política há. No geral, em qualquer país, há coisas que nunca sabemos até estarmos por dentro de tudo. É óbvio que o dinheiro e o poder têm um papel importante, e eu suponho que as pessoas queiram ter poder", afirmou, conconluindo de seguida:

"Acredito que há muitos políticos na Fórmula 1 e outros que de certeza se safavam nisso. A Fórmula 1 perdeu o norte e tem sido assim há muitos anos. Pode ser que as pessoas se apercebam. Sei de muitas coisas que acontecem, mas não me quero envolver. Não acho que seja saudável."