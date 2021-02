Fórmula 1: McLaren aderiu à "moda Mercedes" e já esteve em pista

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Primeira equipa de F1 a apresentar-se para a nova época dará a Ricciardo e Norris um carro com motor e design adaptado ao dos campeões

O McLaren MCL35M foi o primeiro carro a ser apresentado para a nova época de Fórmula 1, que se inicia a 28 de março, e curiosamente também foi aquele que mais mudou, pois os regulamentos técnicos continuam congelados.

Trocando o motor Renault pelo Mercedes, a equipa de Woking teve de fazer várias alterações no monolugar que já hoje esteve em pista, com Lando Norris e a outra novidade, Daniel Ricciardo, vindo precisamente da Renault.

"Trabalhámos com os colegas da Mercedes e as mudanças não foram poucas", admitiu Andreas Seidl, diretor da equipa que para encaixar o novo propulsor se terá inspirado no carro campeão, um pouco à semelhança da Racing Point nas épocas anteriores.

"Chegamos a acordo em maio e pareceu uma eternidade. Passei as últimas semanas no Reino Unido e finalmente sinto-me na McLaren e motivado", disse Ricciardo na apresentação. Com sete vitórias e dez anos de experiência na F1, o australiano assinou por três épocas e rende Carlos Sainz, que mudou para a Ferrari.

Hoje, aproveitando os dias permitidos para filmagens, a equipa teve os dois pilotos em Silverstone - só puderam dar 17 voltas, equivalentes a 100 km -, testando um carro que gera expectativas. O curto teste fez-se com chuva.

Terceira no último Mundial, a McLaren volta este ano a unir-se à Mercedes, com a qual trabalhou entre 1995 e 2014, conseguindo três títulos de construtores e um de pilotos. Depois dos bons resultados na última época, a meta volta a ser ficar no terceiro lugar, o que implicará bater de novo uma das equipas mais fortes: Mercedes, Red Bull ou Ferrari.