Fórmula 1: Max Verstappen alcança primeira pole da época de 2023

A edição de 2023 do Mundial de Fórmula 1 arranca no Barém

O bicampeão do mundo, Max Verstappen, alcançou a pole position para o Grande Prémio do Barém, prova de arranque da edição de 2023 do Mundial de Fórmula 1. O piloto da Red Bull - que alcançou a 21ª pole da carreira - ficou na frente do colega de equipa, Sergio Perez.

Na segunda fila ficaram Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari. Fernando Alonso (Aston Martin) foi o quinto mais rápido, batendo os dois Mercedes de Russell e Hamilton, sexto e sétimo classificados, respetivamente.

"Acho que estamos em melhor posição no terceiro lugar com pneus novos do que em primeiro com pneus usados", disse Leclerc, explicando o facto de não ter feito uma última tentativa de ser o mais rápido.