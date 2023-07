Fórmula 1: mais de um milhar de sanções e classificação oficial três horas após o pódio

Verstappen superou as 41 vitórias do lendário Ayrton Senna

Grande Prémio da Áustria continuou a dar que falar depois de a corrida ter terminado.

O sétimo triunfo de Max Verstappen, este domingo, no GP da Áustria, nona prova do Mundial de F1, levou o neerlandês a superar as 41 vitórias do lendário Ayrton Senna, mas o assunto pós-corrida teve mais a ver com as mais de um milhar de penalizações aplicadas aos pilotos por ultrapassarem os limites da pista.

A classificação final só foi oficializada três horas após a cerimónia do pódio - Vesrstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez - e Carlos Sainz desceu de quarto para sexto, ficando atrás de Lando Norris e Fernando Alonso, tendo Lewis Hamilton caído uma posição (8.º).

O protesto partiu da Aston Martin, obrigando à revisão das imagens do Race Control, espécie de VAR (sediado na Suíça) e que não contempla todas curvas do Red Bull Ring. Tratou-se de um GP bizarro, as regras são para cumprir, mas os pilotos lamentam tanto rigor na alteração dos tempos e o desequilíbrio de um julgamento feito por apenas meia dúzia de câmaras.