Fórmula 1: mais 20 centímetros para cada piloto no GP da Austrália

As posições no grelha de partida deste Grande Prémio serão alargadas 20 centímetros

No popular circuito de Albert Park, em Melbourne, muito apreciado pelos pilotos e que deve atrair mais de 400 mil espectadores neste fim de semana de Grande Prémio, a Red Bull buscará uma nova dobradinha

A Red Bull, vencedora das duas primeiras corridas, no Barém e na Arábia Saudita, é a grande favorita no Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1. Aston Martin, Mercedes e Ferrari deverão lutar logo atrás e na procura de surpreender a escuderia de Verstappen e Pérez.

No popular circuito de Albert Park, em Melbourne, muito apreciado pelos pilotos e que deve atrair mais de 400 mil espectadores neste fim de semana de Grande Prémio, a Red Bull buscará uma nova dobradinha - primeiro e segundo lugares -, como ocorreu nos dois primeiros eventos da temporada de 2023.

Antes da prova, mas já com os pilotos no circuito, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) indicou que as posições no grelha de partida deste Grande Prémio serão alargadas 20 centímetros, após as polémicas pelas penalizações a Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin), nas partidas das duas primeiras corridas da temporada.