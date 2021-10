Fórmula 1: lista do que não se pode vestir no GP da Arábia Saudita causa polémica

As senhoras, por exemplo, não podem, nos três dias do evento, "usar maquilhagem em excesso, utilizar roupa transparente ou acima dos joelhos, mostrar as costas ou usar mini-saia"

O calendário da Fórmula 1 para o próximo ano está a fazer furor e também a provocar muita polémica. Portugal não entra no mapa dos grandes prémios para 2022, mas há países que vão estrear-se na receção da prova, como é o caso da Arábia Saudita.

O que está a causar polémica é o facto de a Arábia Saudita ter publicado, recentemente, uma lista do que os fãs da modalidade podem vestir nos dias da realização do circuito - entre 3 e 5 de novembro - se forem ver o Grande Prémio.

Algumas das regras que foram definidas não agradaram ao universo da modalidade e as restrições, em especial para as senhoras, são imensas, e visam, segundo a organização, "respeitar os costumes locais".

De acordo com a organização do Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita, as mulheres que assistirem ao evento "não podem usar maquilhagem em excesso, utilizar roupa transparente ou acima dos joelhos, mostrar as costas ou usar mini-saia". Durante a altura da prova registam-me, habitualmente naquela região temperaturas muito acima dos 30 graus.

Para os homens, estão definidas também regras: "não podem vestir camisolas de alças e calções, ir para o evento em tronco nu ou utilizar calças rasgadas".



A Federação Internacional de Automóvel (FIA) já foi criticada por aceitar realizar uma prova num país sobre o qual já foram apresentadas muitas queixas relacionadas com os direitos humanos.