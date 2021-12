Fórmula 1: Lewis Hamilton escapa a penalização, mas é multado

Piloto inglês foi investigado por duas situações no derradeiro treino livre

Lewis Hamilton foi multado em 25 mil euros, mas escapou uma penalização de lugares na grelha de partida do Grande Prémio da Arábia Saudita. O piloto da Mercedes foi ilibado tanto na situação de situações de bandeira amarelas como no "incidente" com Mazepin, ambas ocorridas no treino livre deste sábado.

Recorde-se que Lewis Hamilton esteve na mira da direção de prova, sendo investigado por desrespeito por uma situação de bandeiras amarelas duplas acionadas a 22 minutos para o fim da sessão e por ter atrapalhado Nikita Mazepin, da Haas, no mesmo treino. Um alegado problema de rádio entre a boxe da Mercedes e o piloto será a explicação para o segundo evento.

A direção de prova justificou que a sinalização de bandeira amarela foi acionada por engano, por cerca de um segundo. Após analisarem o vídeo de bordo do piloto da Mercedes, confirmaram que ele não recebeu qualquer tipo de aviso sobre a bandeira amarela no volante, não havendo violação das regras.

Recorde-se que Max Verstappen viveu uma situação semelhante no GP do Catar, prova que antecedeu a etapa em Jeddah. O piloto da Red Bull não reduziu a velocidade numa zona de dupla bandeiras amarelas, na Q3, sendo penalizado em cinco posições na grelha de partida da corrida.